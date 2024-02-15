Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 15 февраля

Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть Конгресс США на голосование по законопроекту о выделении денег Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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