Минниханов посетил животноводческий комплекс «Наратлы» в Бугульминском районе

В рамках рабочей поездки Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил современный животноводческий комплекс «Наратлы», который включает в себя четыре коровника, телятник, площадки для содержания молодняка, доильный зал и склад кормов.
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