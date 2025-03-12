Санатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Востребованность санаторно-курортного лечения в Крыму в этом году выросла на 20%, а самым популярным местом отдыха на полуострове у российских туристов остается Южнобережье.
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