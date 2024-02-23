Нижегородские архивисты подготовили экспозицию подлинных документов к Дню защитника Отечества

Государственный общественно-политический архив Нижегородской области к празднованию Дня защитника Отечества подготовил экспозицию подлинных документов и копий из фондов архива, которые отражают роль Нижегородского региона в формировании частей Красной армии в период ее становления.
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