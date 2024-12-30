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Крушение самолёта, портрет бедности и странная ачивка от «Госуслуг». О чём говорили в последнюю неделю 2024 года

Крушение самолёта, портрет бедности и странная ачивка от «Госуслуг». О чём говорили в последнюю неделю 2024 года

Оглавление Крушение самолёта в Актау В России не стали разрешать многожёнство Росстат нарисовал портрет самых бедных россиян Показать ещё Последняя рабочая неделя года для большинства россиян оказалась напряжённой: им пришлось трудиться целых шесть дней.

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