Крушение самолёта, портрет бедности и странная ачивка от «Госуслуг». О чём говорили в последнюю неделю 2024 года

Оглавление Крушение самолёта в Актау В России не стали разрешать многожёнство Росстат нарисовал портрет самых бедных россиян Показать ещё Последняя рабочая неделя года для большинства россиян оказалась напряжённой: им пришлось трудиться целых шесть дней.