Неудачная медицинская реформа, или Как в США появились «кварталы сумасшедших»

Психиатрическая больница — не слишком приятное место. Отрешенные сумасшедшие, жуткие доктора-экспериментаторы и общая атмосфера безысходности — неудивительно, что эти заведения постоянно фигурируют в хоррорах.
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