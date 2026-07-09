В Госдуме предложили позволить гражданам делиться с полицией геопозицией в случае опасности

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с заместителем Председателя ГД Владиславом Даванковым направили письмо Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить в России сервис, который позволит гражданам в случае опасности делиться своей геопозицией с полицией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии