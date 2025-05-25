Прогнозы о "самом жарком" лете опроверг Вильфанд

В метеорологии не существует каких-либо специальных методов экстремального прогнозирования, и сообщения о том, что нынешнее лето будет самым жарким, не соответствуют действительности, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии