Популярный в России украинский блогер рассказал о звонке Галкина* и Пугачевой

Популярный в России украинский блогер и рэпер Kyivstoner (также известен как Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев) рассказал, что после начала специальной военной операции (СВО) ему позвонил комик Максим Галкин* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и его супруга Алла Пугачева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии