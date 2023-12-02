Популярный в России украинский блогер рассказал о звонке Галкина* и Пугачевой

Популярный в России украинский блогер и рэпер Kyivstoner (также известен как Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев) рассказал, что после начала специальной военной операции (СВО) ему позвонил комик Максим Галкин* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и его супруга Алла Пугачева.