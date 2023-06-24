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  • Наталья Богочарова
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Мужчины решили защищать Родину и готовы заключить контракт Московские журналисты, посетившие в столице единый пункт отбора на военную службу по контракту, узнали у добровольцев, которые приезжают туда со всей страны, почему они решили пойти служить.

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