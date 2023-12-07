Что известно о новом законопроекте по оформлению дарственной чужим людям только через нотариуса

Таким образом депутаты предлагают защитить пожилых людей от мошенничества.В Госдуму внесли законопроект, который обязывает оформлять через нотариуса дарственные чужим людям – речь, конечно же, идет о жилье.
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