Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 046 подписчиков

Что известно о новом законопроекте по оформлению дарственной чужим людям только через нотариуса

Что известно о новом законопроекте по оформлению дарственной чужим людям только через нотариуса

Таким образом депутаты предлагают защитить пожилых людей от мошенничества.В Госдуму внесли законопроект, который обязывает оформлять через нотариуса дарственные чужим людям – речь, конечно же, идет о жилье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх