"На характере вытащил": как болели за Ислама Махачева на малой родине

Несмотря на то, что трансляция боя россиянина Ислама Махачева и американца Дастина Порье началась в пять утра по местному времени, поддержать земляка в кинотеатр Махачкалы пришли сотни дагестанцев, сообщил с места событий корреспондент РЕН ТВ Мурад Магомедов.