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Царьград

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Клоун в костюме палача. Зеленский разрешил боевикам стрелять по мирным жителям. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Клоун в костюме палача. Зеленский разрешил боевикам стрелять по мирным жителям. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Украинские военнопленные признаются, что президент Украины разрешил им убивать мирное население. По законам страны и по обещанию президента, им не грозит уголовное наказание.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Для этой гниды давно разогрета Сковорода в аду😡😡😡
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