Шендерович разочаровался в НАТО: не пришла на Украину

Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович считает, что Дональду Трампу удастся «помирить» Россию и Украину, потому что «США — это гиря такого веса, что та сторона весов, на которую эта гиря встанет, будет победителем безусловно».
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