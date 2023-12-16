Строительство частных электростанций: стоимость и сроки

Частные заказы на строительство электростанций сегодня не редкость. Они нашли широкое применение в сельском хозяйстве, в больницах и госпиталях, где нельзя допустить простаивания оборудования, потому что это может стоить кому-то жизни.
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