Обозреватель ди Соуза: после победы Трампа мир будет сосуществовать с дьяволом

Svetlana Kuzmina

Как же много бездарных людей подались в блогеры, как говориться: Где бы не работать, лишь бы не работать. Жозиас ди Соуз, видимо, из их числа и рассуждает о том, в чём ничего не понимает. Именно американские демократы это сожительство с дьяволом, именно демократы забыли божьи законы и навязали миру ЛГБТ, легализацию наркотиков, войны по всему миру, и всё это, лишь только для того, чтобы превратить население планеты в аморфную массу, которой легко управлять и набивать карманы для своей безбедной жизни.