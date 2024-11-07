Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Ну, пищеварительная и сердечно-сосудистая системы у свиней и людей схожи. Не помрёт.SCMP: в Китае бло...
  • Михаил Еграшин
    А какие-нибудь меры кроме повышения цен на внутреннем рынке известны? Хотя, когда молдавское вино отменяли, оно дейст...Патрушев поддержа...
  • Виталий
    Получить знак или звание - это разное значение?Эксперт Бердников...

Обозреватель ди Соуза: после победы Трампа мир будет сосуществовать с дьяволом

Обозреватель ди Соуза: после победы Трампа мир будет сосуществовать с дьяволом

Победа Дональда Трампа на выборах президента США обрекла мир на "сожительство с дьяволом" в ближайшие четыре года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Svetlana Kuzmina
Как же много бездарных людей подались в блогеры, как говориться: Где бы не работать, лишь бы не работать.  Жозиас ди Соуз, видимо, из их числа и рассуждает о том, в чём ничего не понимает. Именно американские демократы это сожительство с дьяволом, именно демократы забыли божьи законы и навязали миру ЛГБТ, легализацию наркотиков, войны по всему миру, и всё это, лишь только для того, чтобы превратить население планеты в аморфную массу, которой легко управлять и набивать карманы для своей безбедной жизни.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх