Варшава приняла меры для возможной экстрадиции нациста Хунки из Канады

После почестей экстрадиция. Варшава приняла ряд мер в отношении нациста Ярослава ХункиПо словам министра образования и науки Польши Пшемыслава Чарнек, все меры для возможной экстрадиции Ярослава Хунки, объявленного нацистом, уже предприняты.