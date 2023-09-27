Варшава приняла меры для возможной экстрадиции нациста Хунки из Канады

После почестей экстрадиция. Варшава приняла ряд мер в отношении нациста Ярослава ХункиПо словам министра образования и науки Польши Пшемыслава Чарнек, все меры для возможной экстрадиции Ярослава Хунки, объявленного нацистом, уже предприняты.
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