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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэн – болельщикам «Адмирала»: «Владивосток навсегда в сердце у меня и моей семьи. Спасибо за эти 5 лет, за вашу поддержку и любовь»

Нападающий Павел Шэн попрощался с болельщиками « Адмирала ». Его обменяли в « Динамо » после пяти сезонов в составе команды из Владивостока.

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