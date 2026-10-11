What Stephen King Thought About The Under The Dome CBS TV Series

Stephen King initially praised the Under the Dome CBS series, but years later, he had some strong opinions about how his bestselling novel was adapted.
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