Формирование казачьего мобилизационного резерва: требования к кандидатам, возрастной ценз и необходимые навыки

Начало этому институту было положено указом главы государства от 17 июля 2015 года, то есть задолго до старта специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Запирали в темно...
- 200 самолётов-зап...
- Переговоры в Абу-...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым