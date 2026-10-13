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Формирование казачьего мобилизационного резерва: требования к кандидатам, возрастной ценз и необходимые навыки

Формирование казачьего мобилизационного резерва: требования к кандидатам, возрастной ценз и необходимые навыки

Начало этому институту было положено указом главы государства от 17 июля 2015 года, то есть задолго до старта специальной военной операции.

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