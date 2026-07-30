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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раков о допуске России к ЧМ-2030: «Все верят в это. Как по мне – спорт вне политики, а остальное уже не наше дело»

Вадим Раков надеется на допуск России к чемпионатам мира и Европы. – Как думаешь, как бы выступила сборная России, если бы попала на ЧМ? – Трудно сказать.

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