Реабилитолог Цышкова: грипп от других ОРВИ отличает боль в груди и нейротоксикоз

Эксперт в области комплексного ведения неврологических дефицитов Оксана Цышкова предупредила, что сейчас в воздухе циркулируют вирусы, поэтому нужно вовремя и правильно поставить диагноз, особенно если это грипп.
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