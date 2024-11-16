Итоговый турнир ATP. 1/2 финала. Зверев сыграет с Фрицем, Синнер – с Руудом

Александр Зверев встретится с Тэйлором Фрицем. Nitto ATP Finals Турин, Италия 10 – 17 ноября 2024 Итоговый турнир ATP Призовой фонд – 15 250 000 долларов Крытые корты, хард 1/2 финала Александр Зверев (Германия) Тэйлор Фриц (США) Дата проведения 16 ноября, 16.
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