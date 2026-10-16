В городе Усть-Куте завершают подготовку к открытию нового Дома молодежи. Пространство создали благодаря победе Иркутской области во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», который страна проводит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».