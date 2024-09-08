Заняли позиции: как танкисты встретили профессиональный праздник на боевом посту

Свой профессиональный праздник танкисты встречают на боевом посту. В Минобороны РФ поделилось кадрами, на которых танковые экипажи группировки войск "Север" заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях в приграничье Курской области.
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