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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Чем заняться на новогодних каникулах в Иркутске: топ главных событий

Чем заняться на новогодних каникулах в Иркутске: топ главных событий

Иркутяне, как и жители всей России, дождались наступления самых продолжительных каникул в году. Чтобы январские дни запомнились и порадовали, стоит их потратить не только на возлежание на любимом диване, но и на внедомашние мероприятия, которыми наполнены эти зимние выходные.

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