Чем заняться на новогодних каникулах в Иркутске: топ главных событий

Иркутяне, как и жители всей России, дождались наступления самых продолжительных каникул в году. Чтобы январские дни запомнились и порадовали, стоит их потратить не только на возлежание на любимом диване, но и на внедомашние мероприятия, которыми наполнены эти зимние выходные.