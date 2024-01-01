Чем заняться на новогодних каникулах в Иркутске: топ главных событий

Иркутяне, как и жители всей России, дождались наступления самых продолжительных каникул в году. Чтобы январские дни запомнились и порадовали, стоит их потратить не только на возлежание на любимом диване, но и на внедомашние мероприятия, которыми наполнены эти зимние выходные.
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