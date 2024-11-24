Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

155 подписчиков

Битва за Купянск: «Тут такой ад, что Бундесвер и 20 минут не продержался бы»

Радомир Маркуш 23 ноября 2024 г., 21:12   Солдаты ВСУ советуют немцам не учить их жизни, а давать деньги, оружие и помалкивать Продолжается успешное наступление российской армии на востоке Харьковской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх