Радомир Маркуш 23 ноября 2024 г., 21:12 Солдаты ВСУ советуют немцам не учить их жизни, а давать деньги, оружие и помалкивать Продолжается успешное наступление российской армии на востоке Харьковской области.
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