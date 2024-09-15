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Железного купола больше не существует. Хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву

Железного купола больше не существует. Хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву

Ракета из Йемена преодолела 2000 километров за считанные минуты и взорвалась в спальном районе столицы Израиля Модиин.

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