«ПСЖ» ни разу не проиграл в 21 матче со старта сезона Лиги 1 в 3-й раз в истории

«ПСЖ» разгромил «Монако» (4:1) в рамках чемпионата Франции. Парижане ни разу не проиграли в 21 матче со старта сезона Лиги 1 в третий раз в истории, ранее – в чемпионатах-2015/16 и 1985/86.