Ошибку, которая привела к конфликту Трампа и Гарварда, назвала NYT

Конфликт между администрацией президента США Дональда Трампа и Гарвардским университетом начался после того, как вуз получил письмо от целевой группы Белого дома по борьбе с антисемитизмом, которое не должно было быть отправлено.
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