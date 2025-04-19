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Ошибку, которая привела к конфликту Трампа и Гарварда, назвала NYT

Ошибку, которая привела к конфликту Трампа и Гарварда, назвала NYT

Конфликт между администрацией президента США Дональда Трампа и Гарвардским университетом начался после того, как вуз получил письмо от целевой группы Белого дома по борьбе с антисемитизмом, которое не должно было быть отправлено.

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