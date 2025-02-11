Почему Китай сможет запросто прожить без экспорта своих товаров в США

Накануне заработали американские повышенные пошлины в 10% на импорт товаров из Китая в США. В данном случае Вашингтон не стал делать отсрочку, как это произошло с пошлинами в 25% в отношении Канады и Мексики, через которые поступает подавляющая часть китайских товаров на рынок США.