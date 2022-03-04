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Инфраструктуру деревни Лобаново в течение года примут в муниципальную собственность

Инфраструктуру деревни Лобаново в течение года примут в муниципальную собственность

Кадастровые ошибки, бесхозные дороги и уличное освещение — именно с таким комплексом проблем столкнулись жители Лобаново после того, как отвечавшее некогда за жизнедеятельность населенного пункта товарищество застройщиков попросту развалилось.

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