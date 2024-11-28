Французская оппозиция вновь призвала к отставке Макрона

Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон вновь выступил с призывом к отставке президента Эммануэля Макрона и правительства во главе с премьер-министром Мишелем Барнье на фоне бюджетного кризиса в стране.
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