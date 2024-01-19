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«iDeaWay»

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Утренняя рутина без стресса, которая действительно работает

Утренняя рутина без стресса, которая действительно работает

Этот простой утренний распорядок поможет вашей семье вовремя встать, собраться в школу и выйти из дома — даже по понедельникамНикому не нравятся напряжённые или бессистемные утренние сборы в школу, из-за которых вы и ваши дети в итоге опаздываете.

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