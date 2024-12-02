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Диалог без успеха

Диалог без успеха

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника, в команде избранного президента США Дональда Трампа обсуждается возможность прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в надежде снизить риски вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

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