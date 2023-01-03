Окленд (WTA). 2-й круг. Винус встретится с Чжу Линь, Радукану – с Кужмовой

42-летняя Винус Уильямс сыграет с Чжу Линь во втором круге турнира в Окленде. ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 2 – 8 января 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, хард Второй круг Лейла Фернандес (Канада) – Юлия Грабер (Австрия) Ребекка Марино (Канада) – Исалин Бонавентюр (Бельгия) Винус Уильямс (США) – Чжу Линь (Китай) Эмма Радукану (Великобритания) – Виктория Кужмова (Словакия) .
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