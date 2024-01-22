Кто же их проклял? На королевскую семью обрушилось новое несчастье

Новый год начался для Карла и его родных с черной полосы. Герцогиня Йоркская, мама принцесс Беатрис и Евгении, серьезно больна LEGION-MEDIAФанаты королевского семейства поражены сообщением о новой беде, приключившейся в семье британского монарха.
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