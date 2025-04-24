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Проект мира без Киева: украинский депутат сообщил о планах США и Трампа

Проект мира без Киева: украинский депутат сообщил о планах США и Трампа

КИЕВ, 24 апреля, ФедералПресс. Визит украинской делегации в Лондон, где состоялась встреча со спецпосланником президента США Китом Келлогом, продемонстрировал отсутствие намерений у западных партнеров учитывать условия Киева.

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