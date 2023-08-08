Женщина на Mercedes-Benz сбила 8-летнего мальчика на самокате в Новосибирске

По данным ГИБДД, столкновение Mercedes-Benz А 200 и детского самоката произошло 7 августа в 20.35. 33-летняя женщина за рулем немецкого автомобиля двигалась по улице 25 лет Октября со стороны улицы Олеко Дундича в сторону улицы Авиастроителей.