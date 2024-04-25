Новосибирец порвал материалы уголовного дела и попал под еще одно следствие

Жителя Новосибирска будут судить за уничтожение материалов уголовного дела. Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего новосибирца, которого обвиняют в уничтожении материалов уголовного дела.
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