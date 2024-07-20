Число отмененных из-за технического сбоя авиарейсов в США возросло до 2,6 тысяч

Число отмененных из-за глобального технического сбоя рейсов в аэропортах США возросло до 2,6 тысяч, количество задержанных бортов превысило 9,3 тысячи, передает портал по отслеживанию полетов FlightAware.
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