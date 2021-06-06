Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха

Удивительное дело, как быстро посыпалась вся так называемая несистемная оппозиция в России. Но еще удивительнее другое — всего этого она добилась исключительно сама, без всякой посторонней помощи.
Популярные статьи
- Конец мифа: В небе над Балтикой российский летчик потешался над "невидимым" штатовским супер-самолетом
- США выдвинули протестное недовольство в адрес России в связи с блокировкой колонны американской армии в Сирии
- В МИД России ответили на протесты США по поводу маневров Военного флота РФ у берегов Америки
Свежие комментарии