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Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха

Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха

Удивительное дело, как быстро посыпалась вся так называемая несистемная оппозиция в России. Но еще удивительнее другое — всего этого она добилась исключительно сама, без всякой посторонней помощи.

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