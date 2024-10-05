Столтенберг рассказал о поведении Зеленского в начале СВО В начале специальной военной операции (СВО) президент Украины Владимир Зеленский прятался в бункерах, из-за чего тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог с ним поговорить в течение нескольких дней.