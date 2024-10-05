Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    А Бог всё видит.. слышит.. знает… Вперёд по жизни нас ведёт… Бывает… жёстко объясняет… Проблемой «мило» намекнёт.. Ко...Изумрудные Скрижа...
  • Валерий Мязин
    Пуст катятся с России со своими  правами и свободами, ублюдки которые за терроризировали Россию.Столтенберг расск...
  • Юрий Ильинов
    Прочтите статью. У Нетаньяху есть шансы его построить. За ним США - на сегодня самая мощная держава, а арабский мир р...В мировой повестк...

Столтенберг рассказал о поведении Зеленского в начале СВО

Столтенберг рассказал о поведении Зеленского в начале СВО

Столтенберг рассказал о поведении Зеленского в начале СВО В начале специальной военной операции (СВО) президент Украины Владимир Зеленский прятался в бункерах, из-за чего тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог с ним поговорить в течение нескольких дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Мязин
Пуст катятся с России со своими  правами и свободами, ублюдки которые за терроризировали Россию.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх