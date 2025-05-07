НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Не нужен этот статус. им воспользуются  наглые  внуки  и правнуки.В России может по...
  • Лидия Санникова
    Примеряться с нацистами будет?Четверть века с П...
  • Eduard
    Мее тоже предлогали веруть 20000 евроя естественно на чек бы Во-первых такие деьги я не вкладывал,просто интересно ыл...Мошенники из Моск...

Топилин поздравил 98-летнего ветерана с предстоящим Днем Победы

Топилин поздравил 98-летнего ветерана с предстоящим Днем Победы

Фото: пресс-служба Максима Топилина Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, глава Зеленодольского муниципального района Татарстана Михаил Афанасьев и Военный комиссар Зеленодольского района Республики Татарстан Ильшат Паймурзин поздравили с предстоящим Днем Победы ветерана Николая Левагина и его супругу Галину – труженицу тыла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх