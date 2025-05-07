Топилин поздравил 98-летнего ветерана с предстоящим Днем Победы

Фото: пресс-служба Максима Топилина Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, глава Зеленодольского муниципального района Татарстана Михаил Афанасьев и Военный комиссар Зеленодольского района Республики Татарстан Ильшат Паймурзин поздравили с предстоящим Днем Победы ветерана Николая Левагина и его супругу Галину – труженицу тыла.
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