Вид молодых и богатых украинцев вызывает у поляков раздражение

Усталость и разочарование наполняют поляков при виде «больше миллиона молодых украинцев», демонстративно ведущих безбедную жизнь в Европе, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, 3 марта сообщает пресс-служба ведомства в соцсети X.
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