AMR Resources объявляет о старте раздельного обращения акций и варрантов с 8 сентября 2026 года

Американская специальная компания по приобретению активов AMR Resources Acquisition Corp. (NASDAQ: AMACU) официально заявила, что начиная с 8 сентября 2026 года инвесторы и держатели депозитарных юнитов, размещенных в ходе первичного публичного размещения (IPO), получают право осуществлять раздельные торговые операции с обыкновенными акциями класса A и варрантами.