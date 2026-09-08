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AMR Resources объявляет о старте раздельного обращения акций и варрантов с 8 сентября 2026 года

AMR Resources объявляет о старте раздельного обращения акций и варрантов с 8 сентября 2026 года

Американская специальная компания по приобретению активов AMR Resources Acquisition Corp. (NASDAQ: AMACU) официально заявила, что начиная с 8 сентября 2026 года инвесторы и держатели депозитарных юнитов, размещенных в ходе первичного публичного размещения (IPO), получают право осуществлять раздельные торговые операции с обыкновенными акциями класса A и варрантами.

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