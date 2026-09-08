AMR Resources объявляет о старте раздельного обращения акций и варрантов с 8 сентября 2026 года

Американская специальная компания по приобретению активов AMR Resources Acquisition Corp. (NASDAQ: AMACU) официально заявила, что начиная с 8 сентября 2026 года инвесторы и держатели депозитарных юнитов, размещенных в ходе первичного публичного размещения (IPO), получают право осуществлять раздельные торговые операции с обыкновенными акциями класса A и варрантами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым