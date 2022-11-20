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Брэйтуэйт о лучших игроках мира сейчас: «Месси – на вершине. Роналду – в топ-3 или топ-5»

Мартин Брэйтуэйт назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира. – На какое место в списке лучших игроков мира вы бы поставили Лео Месси сейчас? – Он на вершине.

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