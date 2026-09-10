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Культуромания

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XXXI Книжный салон пройдет в Национальной библиотеке Бурятии

XXXI Книжный салон пройдет в Национальной библиотеке Бурятии

8 и 9 октября в Национальной библиотеке Бурятии пройдет XXXI Книжный салон. Событие объединит издателей, писателей, иллюстраторов, представителей книжных магазинов, участников культурного и литературного сообществ Бурятии и регионов России, сообщили в республиканском минкульте.

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