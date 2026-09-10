XXXI Книжный салон пройдет в Национальной библиотеке Бурятии

8 и 9 октября в Национальной библиотеке Бурятии пройдет XXXI Книжный салон. Событие объединит издателей, писателей, иллюстраторов, представителей книжных магазинов, участников культурного и литературного сообществ Бурятии и регионов России, сообщили в республиканском минкульте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП В Иркутске прошел...
- ВП В Иркутске прошел...
- ДР Португальского рэ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым