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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Украинка пригрозила парню отрезать ногу, если он пойдет на фронт

Украинка пригрозила парню отрезать ногу, если он пойдет на фронт

БЕРЛИН, 14 февраля, ФедералПресс. Украинский беженец рассказал швейцарскому изданию NZZ, что сбежал от мобилизации в Германию, поскольку его девушка пригрозила ампутировать ему ногу, если он пойдет в ВСУ.

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