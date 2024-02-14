Украинка пригрозила парню отрезать ногу, если он пойдет на фронт

БЕРЛИН, 14 февраля, ФедералПресс. Украинский беженец рассказал швейцарскому изданию NZZ, что сбежал от мобилизации в Германию, поскольку его девушка пригрозила ампутировать ему ногу, если он пойдет в ВСУ.
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