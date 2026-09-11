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Царьград

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СК России расследует инцидент с нападением на детей в Тюмени

СК России расследует инцидент с нападением на детей в Тюмени

В Тюмени мужчина без видимых причин ударил двух мальчиков, что зафиксировано на видео. Следственный комитет России ведет расследование по статье о хулиганстве, а председатель ведомства поручил представить доклад о ходе дела и выявленных фактах.

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